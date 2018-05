't Paenhuys organiseert opnieuw Galm-cursussen 23 mei 2018

Nu al voor het 26ste jaar werden er Galm-cursussen georganiseerd in jeugdhuis 't Paenhuys. Permanent verantwoordelijke Michael Vandeput: "Aan het einde van het seizoen laten de leerlingen tijdens een optreden zien wat ze geleerd hebben. Zo traden er gespreid over drie avonden 105 leerlingen op, ongeveer de helft van het aantal cursisten. In totaal werden bij ons 12 instrumenten aangeleerd." Op de foto enkele zangeressen van de zangklas van Miek Briesen. Vanaf 20 mei starten de inschrijvingen voor het komende jaar. Info: www.paenhuys.be.











(HCH)