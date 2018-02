'Start to Hoegaarden' bezoekt Mariadal 14 februari 2018

De eerste activiteit van Hoegaarden 700 jaar bierdorp, en tevens ook de eerste 'Start to Hoegaarden' vond plaats in Mariadal, een gezamenlijke organisatie van de Greeters, de Vrienden van Sint-Rochus en de zusters. Greeter Maria Marchal en zuster Eliane stonden in voor de rondleiding van de talrijke aanwezigen. "Het zijn de paters Bogaerden in het klooster die de Hoegaardiers lekker bier hebben leren brouwen. Na de Franse Revolutie zijn die paters verdwenen en heeft priester Delfosse de Congregatie van de Zusters naar Mariadal gebracht", aldus zuster Eliane. De eerste brouwerij van de Bogaerden stond vermoedelijk aan de grote plataan op de hoek van St.Anne in het Mariadaldomein.





(HCH)