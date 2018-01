"Oorlogsrelicten én natuur beschermen" PLANNEN OM VLIEGVELD 'LES BURETTES' ALS ERFGOED TE BEWAREN CHRISTIAN HENNUY

02u23 0 Hennuy Eddy Stas en Pieter Abts op het beton van een 'aviole'. Achteraan de bosjes die ontstonden rond betonnen platen. Hoegaarden Er zijn behoorlijk gevorderde plannen om oorlogsvliegveld 'Les Burettes' te bewaren als erfgoed. "Momenteel ligt de focus op restanten en relicten uit WOI, maar over enkele jaren is WO2 aan de beurt", zeggen Eddy Stas en Pieter Abts van Natuurpunt. "Je zou ons dus visionair kunnen noemen door nu al de restanten van dit vliegveld te bewaren. Overigens is dat ook voor de natuur een goede zaak."

Het plan om de restanten van 'Les Burettes' te bewaren, werd al goedgekeurd in het kader van de ruilverkaveling Willebringen. "Het is ook geen vaag plan meer", zegt Philippe De Keyser van de Vlaamse Landmaatschappij. "Nog dit jaar zullen we landbouwwegen en fietspaden aanleggen. De oorlogsrelicten hopen we in 2019 aan te pakken. En we zullen ook het fietsroutenetwerk langs het oude vliegveld leiden."





Hennuy Een Duitse Junkers Ju-88 in één van de 'avioles' op het vliegveld.

Oorlogsbeton

Vliegveld Les Burettes, dat zich uitstrekte over het grondgebied van Honsem, Opvelp, Meldert en Bevekom, werd oorspronkelijk volledig in gras aangelegd. Maar toen de Duitsers het in 1940 overnamen, kwam de betonmolen mee. Oorlogsbeton: rechtstreeks op de grond, zonder funderingen. In de loop der jaren zijn delen van de taxibanen verdwenen, maar er blijven nog genoeg stukken over. Net als enkele 'avioles', oftewel open bunkers waar vliegtuigen in gestald werden. "Er werd met goede reden voor open bunkers gekozen", legt Eddy Stas uit. "Die verhinderden dat vliegtuigen door de druk van een nabije ontploffing verpletterd zouden worden. De bunkers vind je vooral op het grondgebied van Willebringen - al blijven er enkel nog betonnen plateaus van over. Het zou de bedoeling zijn om in het kader van de ruilverkaveling minstens één van die 'avioles' te herstellen, en er een ontmoetingsplaats van te maken met onder meer een monument en een zitbankje. Maar het is wachten op de definitieve plannen."





Schijnvliegveld

De Luftwaffe, de Duitse luchtmacht, maakte uiteindelijk slechts tot 26 mei 1940 gebruik van Les Burettes. Daarna werd gekozen voor de uitbouw van Le Culot in La Bruyère (Bevekom). Les Burettes bleef wel in gebruik als schijnvliegveld, tot het weer op het voorplan kwam als satellietvliegveld nadat de geallieerden Le Culot zwaar gebombardeerd hadden. Na de bevrijding maakte de Amerikaanse luchtmacht er gebruik van. Niet dat de Duitsers dat zomaar wilden toelaten. Op nieuwjaarsochtend 1945 vielen Duitse vliegtuigen voor het laatst massaal vliegvelden in België en Nederland aan, in het kader van Operatie Bodenplatte. Eenheid JG4 moest Le Culot en Les Burettes in het vizier krijgen, maar raakte de weg kwijt boven de Ardennen.





In februari 1946 werd de status van vliegveld voor Meldert definitief opgeheven, en werden de landbouwactiviteiten hervat. "Maar door de betonnen stroken kon het hier niet omgeploegd worden, en zo zijn er verschillende bosjes ontstaan", geeft Pieter Abts nog mee. "Het bewaren van de relicten van het vliegveld is belangrijk om die bosjes met elkaar te verbinden, want nu blijft het veld te open voor gorzen en kiekendieven. Met andere woorden: door het bewaren van deze oorlogsrelicten beschermen we zowel erfgoed als natuur."