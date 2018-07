'Oep de Plèk' schenkt meer dan 3.000 euro aan Pleegzorg Vlaanderen 18 juli 2018

Met het einde van de wereldbeker stond het voetbalgebeuren 'oep de Plèk' de laatste keer in het teken van Rode Duivels en Pleegzorg. Met onder meer een veiling van een voetbal getekend door Jean-Marie Pfaff, een truitje door Simon Mignolet en een gesigneerde outfit van FC De Kampioenen en nog vele anderen om dit project van Hartig Hoegaarden te ondersteunen en mee vorm te geven. Bieke uit FC De Kampioenen woonde heel wat wedstrijden 'oep de Plèk' bij en zorgde voor die laatste trui. "In totaliteit hebben we 3.225 euro verzameld en integraal doorgestort aan Pleegzorg Vlaanderen", aldus Jeroen Andries.





(HCH)