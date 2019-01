‘Ma Façon’ in oude melkerij Christian Hennuy

24 januari 2019

Deborah Mariani heeft zopas ‘Ma Façon’ heropend nu in de oude melkerij van Altenaken, ooit ook nog schrijnwerkerij van de suikerfabriek Grand-Pont. “Het was dag en nacht werken, maar het is gelukt om het in orde te krijgen. We zijn vanaf nu het hele weekend open.”

Deborah Mariani (42j) stond op 31 december voor het laatst in haar zaak ‘Ma Façon’ in Tienen op de hoek van de Nieuwstraat en de Ooievaarstraat. Deborah is bekend door haar deelname in 2009 aan ‘Mijn Restaurant’, samen met haar zus Rebekka in restaurant Fleur Délice in Diest. Na ‘Mijn Restaurant’ heb ik gewoon weer mijn crèche verder gedaan, maar zes jaar geleden ben ik op de hoek van de Gilainstraat en de Oude Vestenstraat begonnen met mijn ‘Kookwinkel’. Daar verkocht ik alleen keukengerief, maar er was nog een eten of drinken bij. Vierenhalf jaar geleden ben ik begonnen met ‘Ma Façon’ op de hoek van de Nieuwstraat”, aldus Deborah. ‘Ma Façon’ is nu verhuisd naar de gebouwen waar ook Design Quatro in Altenaken gehuisvest is. “Hier verkopen we geen kookgerei meer, alleen nog wat design, omdat we bij Quatro huizen. Maar het wordt in eerste instantie een eethuis en koffiebar. We zullen elke weekdag ’s middags en ’s avonds open zijn, en in het weekend gesloten, tenzij voor workshops, of brunches en barbecues. Ik hou de zaak alleen open, maar doe beroep op enkele flexi jobs. Iedereen is welkom. Hopelijk komen ook mijn Tiense klanten nog en komen er mensen van het nabijgelegen industrieterrein. Maar op dit ogenblik weet ik niet wat ik moet verwachten. Hopelijk komen er leuke mensen”, besluit Deborah.