‘Jungle’ tussen de klaprozen Christian Hennuy

14 november 2018

Op zaterdag 17 november om 11 uur komt auteur An Lamon, haar boek ‘Jungle’ voorstellen tussen de klaprozen van de tentoonstelling ‘Klaprozen voor vergeten soldaten’ in de Sint-Gorgoniuskerk.

Ann Lamon woonde tot voor kort nog in Hoegaarden. Ze was één van die straffe madammen die acties opzetten ten bate van de vluchtelingen in Noord-Frankrijk, in Calais en in Dunkerque, samen met Warm Hoegaarden.

Ann zette al haar ervaringen op papier, en schreef een boek, dat zopas ook op de boekenbeurs werd gepresenteerd.

“Mijn boek begint in de zomer van 1914 via dagboekfragmenten van mijn overgrootmoeder Gabrielle Baudot. Ze moesten samen met de burgemeester van Mechelen vluchten naar Glasgow. Het gaat ook over ons werk in de huidige vluchtelingenkampen en over een Syrisch gezin dat in het opvangcentrum in Hoegaarden terecht kwam. Je ervaart hoe de oorlog toen en nu levens heeft verwoest. Ik heb het in mijn boek over mijn familieachtergrond, de hulp van de gemeente Hoegaarden... Alles gerelateerd aan vluchten”, aldus Ann. Het boek was nog niet voorgesteld in Hoegaarden en past uiteraard in de tentoonstelling over WOI.

De tentoonstelling in de Sint-Gorgoniuskerk werd ondertussen verlengd tot 21 november.