"Er komt al zeker binnenspeeltuin" BENNY DEBUSSCHERE (49) KRIJGT VOETBALVELDEN OUTGAARDEN IN ERFPACHT CHRISTIAN HENNUY

21 juni 2018

02u27 0 Hoegaarden De gemeenteraad heeft gisterenavond kennisgenomen van het feit dat de erfpacht voor de voormalige voetbalterreinen aan de Jongensschoolstraat in Outgaarden toegewezen werd aan oud-profvoetballer Benny Debusschere (49) en dit voor een jaarlijkse huurprijs van 9.600 euro.

Benny Debusschere is een voormalig profvoetballer van Anderlecht, Seraing en Standard, die steeds opgeroepen werd in de nationale jeugdploegen tot bij de beloften, maar door blessures net een selectie miste bij de Rode Duivels. Met de toewijzing van de erfpacht is een einde gekomen aan een zaak die al twee jaar aansleept, sinds Sporting Out-Hoegaarden de site verliet. "Eerst was er sprake van ruimte voor de paintball in Hoegaarden, maar toen ik vernam dat die zaak niet doorging, diende ik vorig najaar een dossier in. Ik had concurrentie van de vzw Gemout, maar het college heeft de knoop in mijn voordeel doorgehakt. Ik heb zelf een indoorspeeltuin gekocht in een uitverkoop, en die staat nog op een camion. Die kan alleen geplaatst worden in een woon- of recreatiezone, en de voormalige voetbalsite is daarvoor de geschikte locatie", aldus Benny.





Veel mogelijkheden

De grootte van het terrein, dat de voetbal- en trainingsvelden omvat, beslaat ongeveer 2,5 ha, met een omtrek van 400 meter. "Rondom zal ik zeker een Finse piste aanleggen, maar eerst moet het hoofdgebouw technisch weer in orde worden gebracht, met sanitair, elektriciteit, verwarming, het dak en de ramen. Op termijn moet er nog een structuur bijkomen voor de binnenspeeltuin en er is ook een stuk horeca nodig, want tegenover de maandelijkse huur moeten er inkomsten komen. De bedoeling is dat de zaal kan verhuurd worden aan verenigingen voor vergaderingen en dergelijke", vertelt Benny. Buiten is veel mogelijk.





Glamping en hondenschool

Benny heeft al heel wat contacten met verenigingen en wil aan tafel zitten met het Gemout, de SamenTuin, een hondenclub en mensen uit de sportrevalidatie. "Er is ruimte voor recreatiesportterreinen, een zaal voor gevechtssporten, afhankelijk van wat het RUP toelaat. Er moet plaats zijn voor mensen met een mobilhome, en voor Glamping, een soort luxueus kamperen in bestaande tenten. Er is ook een geïnteresseerde hondenclub en ik had eveneens gedacht aan ruimte voor sportrevalidatie. Maar eerst moet de voormalige kantine in orde zijn. Tegen september moet die zeker klaar zijn, en dan zien we wel in welke richting het evolueert", besluit Benny.