'De Begankenis' in kloostergang 26 mei 2018

Kunstenaars van Skip The Weekend, ontstaan in het historische pand 'Het Schip' in Nerm, maar nu al enkele jaren uitgeweken, organiseerden hun tentoonstelling in de kloostergangen van Mariadal. 'De Begankenis' zo werd de expositie genoemd. Flora Hubot, Eda Löhmus, Wim Van Gelder, Gerry Hendrickx, Jo Foulon, Joris Thys Van den Audenaerde, Tom Kesenne, Petra Paesmans, Laura ten Zeldam, Steve Spilstyns, Wilfried Pulinckx en Wouter Van Nerum, exposeerden, in het klooster onder toezicht van zuster Eliane.





(HCH)