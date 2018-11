‘Bussen van De Lijn zijn te groot’ Christian Hennuy

14 november 2018

Omdat de accordeonbussen van de Lijn te groot geworden zijn, kunnen ze niet meer keren in Outgaarden ter hoogte van het kapelletje aan het Gemout, aan het eindpunt van de buslijn. “Die bussen zijn veel te groot geworden, terwijl er in Outgaarden nauwelijks mensen op zitten. Nu zijn de bewoners van de Korenstraat en de Meisjesschoolstraat, waar eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd om de bussen een lus te laten rijden, het slachtoffer”, aldus oppositieraadslid Achiel Van den Steen (N-VA) op de raadszitting.

“Die bussen zitten evenwel stampensvol op de schooluren, zeker als ze door Hoegaarden rijden. Geen bussen meer naar Outgaarden sturen is toch geen optie. Aan het kapelletje keren, kunnen ze nog nauwelijks, en ze moeten daar trouwens gevaarlijke onreglementaire manoeuvres uitvoeren. We hebben zelfs voorgesteld de bussen te laten keren iets verderop in Goetsenhoven, maar dat wimpelde De Lijn af, omdat ze dan een tijdsprobleem hadden. We hebben veel mogelijkheden onderzocht en een lus langs de Korenstraat en de Meisjesschoolstraat, was de beste oplossing, omdat daar de bocht van 90 graden haalbaar is voor de accordeonbussen”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Els Degeest, inwoner uit de Korenstraat was aanwezig op de raadszitting: “Vroeger reden de bussen van de Lijn ook door de Korenstraat en alles daverde in onze huizen. De bussen zijn daar indertijd weggehaald door De Lijn. Ondertussen is er aan het wegdek bij ons niets veranderd, en nu keren de bussen weer. We zijn dus wat bevreesd”. Het zou gaan om een zestal bussen per dag. Het ziet ernaar uit dat deze nieuwe lus definitief is, want volgend voorjaar starten de werken aan de Goetsenhovenstraat met de aanleg van voetpaden, en daar wordt ook het plein ter hoogte van het kapelletje aan het Gemout herin gericht, zodat de bussen er zeker niet meer zullen kunnen draaien. Nu doen ze het nog wel, mits gevaarlijke manoeuvres. “De Lijn is ter plaatse komen kijken. Een alternatief was een lus langs de Brugstraat - Meisjesschoolstraat geweest, maar de hoek van 90 graden was daar te scherp. Een alternatief langs de Sint-Niklaasstraat – Boterstraat was ook niet mogelijk omdat de bussen dan de Kerkstraat niet in gedraaid raakten”, aldus Taverniers. Er zal niet gewacht worden op de werken aan de Goetsenhovenstraat om het eenrichtingsverkeer in te voeren, want de wijze waarop de bussen nu keren aan het Gemout is niet reglementair.