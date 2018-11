‘Blue Monday’ ten voordele van Bednet Christian Hennuy

14 november 2018

Jonas Adriaensens, Sarah Verdeyen en Leen Vanvuchelen organiseren samen op zaterdag 1 december ‘Blue Monday’ in het Paenhuys, aan de Stoopkensstraat.

In aanloop naar de Warmste Week van Studio Brussel organiseren Leen Vanvuchelen, Sarah Verdeyen en Jonas Adriaensens ‘Blue Monday’, op zaterdag 1 december om 21 uur in het Paenhuys. Het wordt een donkere 80’s fuif, volledig ten voordele van Bednet. Die vzw helpt langdurig zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, om toch mee in de klas zitten van thuis uit. Via een scherm kunnen ze de lessen blijven volgen en hun klasgenoten zien.

Van 22 tot 23 uur is er een happy hour. Kaarten in voorverkoop kosten 5 euro en zijn te koop bij de organisatoren en bij de voorverkooppunten: Den Venetiaen, JH ’t Paenhuys, en Café Brem in Hoegaarden en De Bonheur in Meldert. Aan de kassa wordt 7 euro neergeteld. Bednet steunen kan via BE51 7360 5404 8262