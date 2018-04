'Bier o lade' in Café Brem 16 april 2018

Op woensdag 18 april van 19 tot 21 uur is er in Café Brem aan de Stoopkensstraat 18 'Bier o lade', met een voorstelling van Werner Callebaut over bier en chocolade. Op het eerste zicht lijkt de complementaire smaak van de twee vanzelfsprekend, maar het vergt toch dieper onderzoek. Deelname bedraagt 15 euro en inschrijving via cafebrem@outlook.com (HCH)