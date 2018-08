"Als ik iets zeg, riskeer ik pak slaag" BOER FERNAND IS MOTORCROSSERS OP ZIJN SUIKERBIETENVELDEN BEU, MAAR CHRISTIAN HENNUY

25 augustus 2018

02u26 0 Hoegaarden Landbouwer Fernand Fillé stelde dit jaar al meerdere malen vast dat er moto's door zijn suikerbietenvelden rijden. "In het voorjaar, toen er pas gezaaid was, hebben ze erdoor gecrosst en nu heb ik weer nieuwe sporen ontdekt. Ik ben meerdere malen naar de gemeente geweest, maar die zeggen er niets aan te kunnen doen", aldus Fillé.

De oude zandgroeve is een trekpleister voor motorcrossers. Vooral in de weekends komen ze crossen, en soms bouwen ze daar de hele namiddag feestjes. "Ik ben al op die gasten toegestapt als ze bezig waren in de zandkuil, maar ze dreigen als je iets durft zeggen. Dat ze daar crossen stoort mij niet, maar wel dat ze door mijn suikerbieten rijden. In mijn velden zijn sporen, ik weet niet of ze ook door andere gewassen rijden bij andere boeren. Ik ga elders niet kijken. Maar als ik iets zeg, riskeer ik een pak slaag."





"Die mannen komen van overal, ook van over de taalgrens. Ik ken ze niet. Soms zijn er maar twee crossers, soms meer, maar ze brengen af en toe een hele bende toeschouwers mee. Ik begrijp niet dat ze ook over de velden willen crossen", zegt Fernand. De landbouwer ging al verschillende malen naar de gemeente, maar de burgemeester zegt dat hij er niets aan kan doen omdat de zandgroeve privéterrein is, en dat ze niet afgesloten is. De zandgroeve is eigendom van Roelants Zandgroeve bvba uit Lubbeek, die een vergunning heeft om de zandkuil te vullen.





Moeilijk te betrappen

"Uiteraard mag niemand door de velden rijden en veldvruchten vernielen kan natuurlijk niet. Maar je moet ze kunnen betrappen. De politie kan eens langsrijden, maar we kunnen die daar niet hele dagen laten post vatten. Als de motoren echter de gewone wegen volgen en daarna in de groeve gaan rijden kunnen we er niets aan doen. De poort staat immers altijd open, de vrachtwagenchauffeurs van Roelants doen zelfs de moeite niet meer om ze af te sluiten. De zandkuil heeft geen afsluiting, maar aarden wallen rondom. Een uitnodiging om met een motor over te rijden. Onze milieudienst heeft naar de bvba gebeld met de vraag er minstens een verbodsteken te plaatsen. Maar dat is ondertussen nog niet gebeurd."





"Als Roelants zelf een klacht zou indienen, zouden we kunnen ingrijpen, maar dan nog moet hij het afspannen. Over feestende jongeren of geluidsoverlast hebben we verder geen klachten binnengekregen. De enige klacht is die van Fernand Fillé. Telkens hij iets merkt, moet hij ook klacht indienen tegen onbekenden", raadt burgemeester Jean-Pierre Taverniers aan.