“Aankoop stationsparking Tienen is cafépraat” Christian Hennuy

23 januari 2019

11u45 0

Vanuit de oppositie bij sp.a en N-VA kwam de vraag hoe de gemeente Hoegaarden reageert op het voorstel van burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek om gemeenschappelijk de stationsparking van de NMBS aan te kopen. “Zo’n uitspraak als die van Reekmans kan men misschien doen aan de toog, tussen pot en pint, maar als burgemeester moet je toch meer nadenken. Wat zouden wij grond gaan kopen in een andere gemeente? Als wij te weinig plaats hebben voor industrie, dan gaan we toch ook in Glabbeek geen grond kopen? Die parking aankopen is trouwens geen oplossing, want die is al te klein. Het probleem van parking moeten we in de regio aanpakken, met overleg tussen de burgemeesters. We hebben aan de Lijn gevraagd om andere straten aan te doen in onze gemeente, waardoor sommige mensen misschien voor openbaar vervoer kunnen kiezen. Ook nieuwe fietspaden kunnen hierbij helpen. En waarom het station in Kumtich niet heropenen en daar parking creëren? Maar nogmaals dit moet regionaal aangepakt worden”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V)