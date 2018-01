Zwaargewonde (36) na botsing 02u31 0 Foto De Roeck Een van de auto's kwam tot stilstand op het fietspad.

Een 36-jarige man is gisterenmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval met twee personenwagens. De twee auto's knalden tegen elkaar in Hoboken op het kruispunt van de Steynstraat en de Krekelstraat. "Een Mitsubishi Gold reed over de Steynstraat in de richting van de Antwerpsesteenweg wanneer hij in de flank gegrepen werd door een Audi", zegt Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. "De Mitsubishi is beginnen tollen door de knal. De brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit zijn wagen te bevrijden waarna hij gewond maar buiten levensgevaar naar het Universitair Ziekenhuis gebracht werd." Terwijl de hulpdiensten hun werk deden, was de straat volledig afgesloten voor alle verkeer. (BSB)