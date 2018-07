Zomerse zoektocht voor feestjaar natuurwerking 27 juli 2018

De natuurwerking in de Hobokense Polder bestaat 40 jaar. In het kader van dit feestjaar zijn er fiets- en wandelzoektochten tot 30 september.





Wie voor de 20 kilometer lange fietstocht kiest, maakt kennis met onder meer de Hobokense Polder, de Hollebeekvallei, Fort 8 en het Schoonselhof.





Wil je liever wandelen, dan volg je een route van 5 kilometer door de Hobokense Polder. Je krijgt er twee drankbonnen zomaar bij.





De gecombineerde brochure van de fiets- en wandeltocht kost 8 euro en is verkrijgbaar in het dienstencentrum Groen-Zuid, Fodderiestraat 117, en in dienstencentrum Portugesehof, Portugesestraat 1.





Info: www.hobokensepolder.be (PHT)