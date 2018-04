Zomerbar aan paviljoen Oranjerie vindt (voorlopig) geen uitbater 06 april 2018

02u40 0 Hoboken De stad doet een tweede oproep om een uitbater te vinden voor de zomerbar aan het paviljoen van de Oranjerie in park Sorghvliedt in Hoboken. Een eerste oproep leverde nog geen resultaat op.

Aan het paviljoen van de Oranjerie is ruimte voor een pop-upzomerbar met groot terras. De stad zoekt een uitbater die de bar vanaf 1 juni wil runnen op deze unieke locatie. De Oranjerie is een monumentaal pand dat enkele jaren geleden grondig gerenoveerd werd. Dankzij het lichte interieur en een terraszone met mooi uitzicht op het park en het kasteel, is het een ideale locatie voor een pop-upzomerbar. Bovendien kunnen er kleine evenementen plaatsvinden zoals lezingen, tentoonstellingen, privérecepties of doopfeesten. De exploitatieperiode loopt van 1 juni tot en met 30 september 2018. Het is al de tweede oproep. De eerste leverde geen resultaat op. Om de kans te vergroten een gemotiveerde kandidaat te vinden heeft het district Hoboken de maandelijkse minimumvergoeding verlaagd tot 500 euro. Geïnteresseerden versturen de ingevulde inschrijvingsdocumenten ten laatste woensdag 2 mei 2018 11 uur naar Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. (ADA)