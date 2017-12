Ziekenwagen tijdelijk buiten gebruik na diefstal gps 02u40 0

Een ziekenwagen van de firma Ambuce is zaterdag tijdelijk uit dienst genomen nadat dieven de gps hadden gestolen. De wagen was net terug van een opdracht. "We parkeerden in onze garage aan de Antwerpse Steenweg, maar lieten de poort openstaan. We moesten nog wat aanvullen", zegt Gert Paredis van Ambuce Rescue. De ziekenwagen was uiteraard wel op slot.





De ambulanciers waren hooguit een tiental minuten weg. "Toen we terugkwamen, bleek het raam ingeslagen en was de gps verdwenen. Wie haalt het nu in zijn hoofd om een ambulancedienst te bestelen? Dit is triestig."





De wagen uit Hoboken moest zich afmelden voor het dringende ziekenvervoer van het noodnummer 112. De hele namiddag zijn de dringende interventies door ziekenwagens van andere hulpposten uitgevoerd. Rond 18.30 uur kon de ziekenwagen terecht bij Carglass en even later was Ambuce Rescue Hoboken opnieuw actief. (PLA)