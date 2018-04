Wolplein krijgt make-over 24 april 2018

De voetpaden rond het Wolplein worden in Hoboken vernieuwd. Als alle voetpaden aangelegd zijn, krijgt de rijbaan een nieuwe asfaltlaag. Om de hinder te beperken werkt de aannemer in fases. De heraanleg van de voetpaden begint aan de kant van de huizen Wolplein nummer 1-6. Zo werkt de aannemer verder rond het plein. In een laatste fase wordt rond het Wolplein, in de Achturendagstraat van nummer 59 tot 63 en in de Curiestraat (stuk aan het plein) een nieuwe asfaltlaag gegoten. Alle werken klaar tegen juni. (BJS)