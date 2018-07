Wodka-dief zwaait met mes 17 juli 2018

Een winkel op de Antwerpsesteenweg in Hoboken kreeg zondagochtend rond half zeven een ongewenste klant over de vloer. De 32-jarige man bediende zichzelf van een fles wodka en een pak sigaretten. In plaats van te betalen, zwaaide hij met een mes richting de winkeluitbater en vertrok hij. De politie kon de man vatten in de Folke Bernadottelaan. De verdachte werd gearresteerd en twee messen werden in beslag genomen. De gestolen goederen werden gerecupereerd. (BSB)