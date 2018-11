Witte rook in Hoboken: N-VA, CD&V en sp.a doen samen verder NBA

25 november 2018

16u01 0 Hoboken In Hoboken lijkt er een nieuw districtsbestuur in de maak met N-VA, CD&V en sp.a, samen hebben ze een nipte meerderheid van 12 zetels op 23. Groen reageert teleurgesteld.

Momenteel bestaat het districtscollege van Hoboken uit N-VA, CD&V en Groen/sp.a onder leiding van districtsburgemeester Kathelijne Toen. Zij haalde met N-VA 32 procent. Sp.a en Groen kwamen in 2012 nog op als kartel, in 2018 werd na het Samen-verhaal besloten elk apart op te komen. Dat breekt Groen nu wel zuur op, want de partij wordt niet uitgenodigd om nog te onderhandelen.

“Het verschil tussen N-VA en Groen Hoboken bleek te groot. Onze campagne ging over veilige straten, een autovrije Kioskplaats, meer openbare ruimte voor de Hobokenaar en voldoende speelruimte voor de jeugd”, zegt Titia van den Engel (Groen). “Groen Hoboken heeft de voorbije jaren graag bestuurd voor en met de Hobokenaar. De kiezer heeft ons daar ook voor beloond. Blijkbaar houdt N-VA ons liever uit de coalitie. We zullen de komende jaren constructief oppositie voeren met de belangen van de Hobokenaar centraal.” De partij hoopt dat er wel progressieve punten in het toekomstplan zullen zitten.