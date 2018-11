Werknemers Infrax leggen werk neer ADA

Sinds deze morgen is er een stakingsactie aan de gang bij het nutsbedrijf Infrax in Hoboken. Ongeveer de helft van de in totaal 210 werknemers ging niet aan de slag. Infrax, dat instaat voor het transport van gas, elektriciteit en warmte, gaat op in het grote Fluvius en dat baart de werknemers zorgen. “De fusiegesprekken lopen volledig mank. Er worden te veel variabelen in de fusie gepompt waardoor de loonsvoorwaarden in het gedrang komen”, aldus Jan Van Wijngaerden, algemeen secretaris van ACOD Gazelco. Het personeel zou niet onder dezelfde voorwaarden aan de slag kunnen en dat stuit de werknemers tegen de borst. Er is ook een algemene stakingsaanzegging ingediend voor het volledige bedrijf. De directie betreurt de actie omdat het overleg nog in volle gang is en roept de vakbond ACOD dan ook op opnieuw rond de tafel te komen en de gesprekken constructief voort te zetten.