Werken Meerlenhoflaan (deels) hervat 05 juli 2018

02u52 0 Hoboken Er wordt opnieuw gewerkt aan het kruispunt van de Meerlenhoflaan en Broydenhoflaan. De werken lagen al sinds april stil, nadat de vorige aannemer naar de rechtbank was gestapt.

De werken aan de Meerlenhoflaan, die in oktober vorig jaar van start gingen, zijn uitgedraaid op een echte klucht. Bouwheer Water-link zette aannemer Janssen begin april aan de deur omdat die 'te traag werkte en de veiligheidsvoorschriften niet respecteerde'. Een nieuw aangeduide firma hervatte daarna de werkzaamheden, maar moest die snel weer staken. De reden? Aannemer Janssens eiste een vergoeding voor zijn prestaties en was naar het gerecht gestapt. Er werd een gerechtsdeskundige aangesteld, die een staat van bevinding moet opmaken én de kwaliteit van het geleverde werk moet beoordelen. Tijdens het onderzoek moest de werf onaangeroerd blijven.





Er lijkt nu toch schot in de zaak te komen. De expert heeft inmiddels zijn onderzoek van het kruispunt van de Meerlenhoflaan en de Broydenborglaan afgerond, waardoor begin deze week een aannemer is gestart met het afwerken van het kruispunt. Op het expertiseverslag over de Meerlenhoflaan zélf is het nog wachten. Eens dat deel van de werf wordt vrijgegeven, kan de nieuwe aannemer de rioleringswerken en de heraaanleg van de straat verderzetten. (BJS)