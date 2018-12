Werken Kioskplaats vertraagd: “Pas na kerst beton op kruispunt” BJS

15u47 0 Hoboken De werken aan de Kioskplaats in Hoboken lopen wat vertraging op. Door het vriesweer van vorige week kon op het kruispunt Berkenrodelei/Louisalei/Antwerpsesteenweg geen beton gegoten worden. Het kruispunt wordt, net zoals het voetpad aan de oneven nummers, pas na de kerstvakantie aangepakt.

De vorst van vorige week heeft de timing van de werken aan de Kioskplaats in de war gestuurd. “Door de temperaturen onder nul kon afgelopen vrijdag geen beton gegoten worden”, zegt het district Hoboken. “Dat betekent dat het kruispunt (Berkenrodelei/Louisalei/Antwerpsesteenweg, red.) voor het kerstverlof zijn laag beton niet gekregen zal hebben.”

Ook de aanleg van het voetpad aan de kant van de oneven huisnummers is vertraagd. “Ook dit voetpad zal pas na kerst kunnen gelegd worden.”

De werf aan de Kioskplaats wordt na 21 december stilgelegd. De werken hervatten zullen op maandag 7 januari hervatten. “Dan worden de voetpaden aan de oneven zijde uitgebroken en wordt er fundering gelegd. Daar bovenop komen dan de granieten tegels.”

Het kruispunt Berkenrodelei/Louisalei/Antwerpsesteenweg wordt op 10 januari - als het weer het toelaat - gebetonneerd. “Ook dit kan net als bij de vorige keren geluidsoverlast geven”, waarschuwt het district.

Volgens het district is er, ondanks de kleine vertraging, aan de Kioskplaats al heel wat gebeurd. “Onder de Kioskplaats ligt een nieuwe riolering en alle woningen zijn op die nieuwe riolering aangesloten. Ook de rioleringswerken op de Antwerpsesteenweg zijn inmiddels gestart. De tramsporen zijn zo goed als klaar en een deel van de rijweg is reeds gebetonneerd. Woensdag 19 december is er nog een betonstort, waarbij het stuk rijweg en de tramsporen tot aan de Antwerpsesteenweg worden afgewerkt.”