Werken aan Kioskplaats gaan mogelijk hele nacht door NBA

05 december 2018

De werken aan de Kioskplaats vorderen. De aannemer is nu zo ver dat hij voor de aanleg van de sporen en de rijweg beton zal storten. Dit kan voor bijkomende hinder zorgen. Over de ganse lengte van Kioskplaats tussen de Kapelstraat en de Berkenrodelei, inclusief het kruispunt van de Kioskplaats/Louisalei/Antwerpsesteenweg moet de aannemer een betonlaag storten. Het storten van beton is weersgevoelig. Als de weersomstandigheden het toelaten, zal de aannemer deze werken uitvoeren op 6, 11, 14 en 12 december. Het aanleggen van een weg in beton is delicaat werk. Daarom zal er op die dagen reeds om 6 uur activiteit op de werf zijn. Deze werken kunnen niet stilgelegd worden. De kans bestaat daarom dat de aannemer ’s avonds en ’s nachts moet verder werken aan het betonneren. Dit kan op deze dagen voor geluidshinder zorgen. Voor meer informatie kan u terecht bij op wijkoverleg.hoboken@antwerpen.be.