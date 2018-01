Weg- en rioleringswerken aan Schoonselhoflei 02u45 0

Riolink start met weg- en rioleringswerken aan de Schoonselhoflei in Hoboken op vraag van het Don Bosco-college om de nieuwe vleugel van het college aan te sluiten op de riolering van de Sint-Bernardsesteenweg.





In de eerste fase wordt de verbinding gemaakt tussen de nieuw aan te leggen riolering van de Schoonselhoflei en die van de Sint-Bernardsesteenweg. De Sint-Bernardsesteenweg zal in de eerste fase ter hoogte van de Salesianenlaan in de rijrichting van het Kiel worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 januari zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn komende van Hemiksem richting Kiel. Het verkeer dat van Hemiksem komt, volgt de omleidingssignalisatie via de R11 (Krijgsbaan) richting de A12 (Boomsesteenweg) om het Kiel te bereiken. Voetgangers en fietsers kunnen de werken wel passeren.





Tijdens de tweede fase wordt de nieuwe riolering in de Schoonselhoflei aangelegd. Dan wordt de Sint-Bernardsesteenweg opnieuw opengesteld voor doorgaand verkeer en wordt de omleiding opgeheven. (ADA)