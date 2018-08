Vrouw levensloos aangetroffen in Schelde 06 augustus 2018

Een vrouw is gisterenmiddag levensloos teruggevonden in de Schelde. Het lichaam werd aangetroffen door een boot van baggeraar Jan de Nul, zij bleven bij het lijk tot de brandweer ter plaatse kon komen samen met de scheepvaartpolitie. Ter hoogte van Umicore in Hoboken werd de vrouw uit het water gehaald. Over de identiteit was gisteren nog niets geweten, een wetsdokter kwam ter plaatse en de vrouw werd overgebracht naar het UZA voor een autopsie. (NBA)