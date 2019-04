Vrienden wijzen jongeren op gevaren gameverslaving op nieuw evenement GameChangers: “Er is nog een wereld naast online gamen” David Acke

15 april 2019

16u57 4 Hoboken Wat is een gameverslaving? Wanneer wordt je passie een verslaving en hoe zorg je ervoor dat het nooit zo ver komt? Dat zijn vragen die Thomas, Bavo en Jeroen, zelf ooit verslaafd, op 4 mei willen beantwoorden tijdens de eerste editie van GameChangers. Ze willen jonge gamers wijzen op de gevaren maar vooral aantonen dat er nog een leven naast het online gamen is.

“Afhankelijk van het onderzoek dat je bekijkt verschillende de cijfers licht maar globaal kan je stellen dat tien procent van de jongeren problematisch game-gedrag vertoont en drie procent echt verslaafd is.” Matthias (33), Jeroen (24) en Bavo (24) behoorden in een vorig leven zelf nog tot die drie procent. Hun ervaring willen ze nu delen met jongeren om hen te waarschuwen voor de gevaren van een verslaving maar vooral “we willen tonen dat er nog een leven is naast het gamen”, vertelt Thomas. Daarom organiseren ze op 4 mei het evenement GameChangers in het Gravenhof in Hoboken. Dat is een nieuwe organisatie die gamers en hun omgeving ondersteunt in het creëren van een gebalanceerd on- en offlineleven en het vermijden van overmatig gamen.

Vandaag is Thomas van zijn verslaving verlost maar tussen zijn 11de en 23ste speelde hij tot 15 uur per dag World of Warcraft. “Ik leefde in een digitale wereld. Dat zorgde voor heel wat spanningen. Vooral tussen mij en mijn ouders. In het begin zijn dat discussies over het aantal uren dat ik speelde maar dat evolueerde naar fikse ruzies. Uiteindelijk lieten ze me begaan omdat ze wisten dat ik toch speelde”, vertelt Thomas. Sociaal contact had hij niet meer. “Ik had geen vrienden. Hoewel, ik had heel veel vrienden maar dat waren virtuele vrienden. Menselijk contact had ik niet meer.” En dat werd pijnlijk duidelijk toen een stevige stroompanne de toegang tot zijn online wereld een halt toe riep.

Deur-aan-deurverkoper

“Plots besefte ik dat ik niemand had waar ik iets mee kon gaan doen. Ik voelde me heel erg eenzaam. Dat is voor mij de klik geweest dat er iets moest veranderen”, weet Thomas nog. Hij ging op zoek naar werk al was dat geen sinecure. “Ik had helemaal geen sociale vaardigheden en menselijk contact maakte me enorm nerveus. Uiteindelijk werd ik aangenomen als deur-aan-deurverkoper. Zodra iemand opende, liep ik gewoon weg. Uiteindelijk is dat beter en beter beginnen gaan en werd ik een goede verkoper.”

Het zijn die ervaringen die het drietal nu wil delen met jongeren. “We willen ervoor zorgen dat het bij hen nooit zo ver hoeft te komen. Dat doen we door ze te tonen dat er nog een wereld is naast het gamen en misschien ontdekken ze wel nieuwe passies”, aldus Thomas. Tijdens GameChangers gaan de jongeren samen bowlen of koken. “De bedoeling is dat we eigenlijk zo weinig mogelijk over gamen gaan praten. We willen de jongeren terug een gezonde balans geven. Want het is niet onze bedoeling hen te verbieden nog te gamen maar wel om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. Want eens je die grens van verslaving hebt overgestoken, is terugkeren erg moeilijk.”

Voor het evenement is er plaats voor twaalf kinderen en twaalf ouders. “We komen samen in het Gravenhof, het gloednieuwe jeugd- en cultuurcentrum in Hoboken. We hebben de hele locatie tot onze beschikking en kijken er naar uit samen met jullie er een geweldige dag van te maken”, klinkt het bij het drietal.

Inschrijven kan via www.matthiasdewilde.be/gamechangers-kickoff/.