Voormalige verpakkingsfabriek wordt creatieve hotspot 06 april 2018

De oude Crown-site in Hoboken moet in de toekomst een nieuwe creatieve hotspot van Hoboken worden. De voormalige verpakkingsfabriek van 30.000 vierkante meter ligt er sinds de sluiting in 2013 verlaten bij. Projectontwikkelaar DC Belgium wil de site nu herontwikkelen.





De ontwikkelaar wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij de herontwikkeling. DC Belgium vroeg hulp aan communicatiebureau Yellow Submarine om een manier te vinden om dat doel optimaal te bereiken. Het resultaat is de Blikfabriek. Dat zal de komende jaren een creatieve aantrekkingspool voor Hoboken vormen. Met een mix aan sportieve en socio-culturele activiteiten wil DC Belgium de site nieuw leven inblazen.





In de gebouwen op de Crown-site komt vanaf deze maand een tijdelijke invulling die buurtbewoners, creatievelingen, kunstenaars, start-ups en vrijetijdsliefhebbers naar de site moet trekken. Zo brengt bijvoorbeeld het creatieve atelier Ietstof jongeren en volwassenen samen rond de naaitafel. Daarnaast plant men een binnentuin als trefplek, een coworking space, plaats voor urban sports en creatieve ateliers", aldus Sven Hermans van DC Belgium. "Het terrein ligt vlakbij de Hobokense Polder, op de rand van woongebied en industriezone. Bovendien is het goed bereikbaar vanuit de binnenstad. Een ideale plek om te wonen en te werken dus." (ADA)