Vierde fase van werken Kioskplaats start op 4 maart BJS

21 februari 2019

11u50 0 Hoboken Op 4 maart start fase 4 van de werken aan de Kioskplaats in Hoboken. Dan wisselt de aannemer van kant en begint hij met de aanleg van het voetpad, fietspad en parkeerstrook. Ook de tijdelijke rijweg verdwijnt. Er zal wel terug verkeer mogelijk zijn over de Kioskplaats in de richting van de Van Amstelstraat.

De komende weken werkt de aannemer de kant van de oneven huisnummers verder af. Hierbij zal er op vrijdag 22 februari asfalt gegoten worden. Ook op zaterdag 23 februari zal er gewerkt worden, wat tot geluidsoverlast zou kunnen leiden.

In fase 4 van de werken zal de aannemer het voetpad, fietspad en parkeerstrook aan de kant van de even huisnummers van de Kioskplaats aanleggen. Deze wissel van kant is ingrijpend en zal ook hinder met zich meebrengen.

In fase 4 zal de Kioskplaats niet meer toegankelijk zijn via de Antwerpsesteenweg. Het stuk Antwerpsesteenweg tussen de Kioskplaats en de Maria-Henrietttalei wordt afgesloten. Ook de Dr. Coenstraat zal niet meer toegankelijk zijn vanaf de Kioskplaats. Die straat wordt tijdelijk dubbelrichting. Ook de tijdelijke weg wordt afgebroken. In de Maria-Henriëttalei wordt de rijrichting omgekeerd. Men zal er dus kunnen inrijden vanuit de Antwerpsesteenweg in de richting van de IJskelderstraat.

De Kioskplaats zal wel opengesteld worden voor verkeer in de richting van de Van Amstelstraat. Ook het kruispunt Louisalei/Berkenrodelei wordt weer in gebruik genomen. U kan ook terug vanaf de Kioskplaats de Kapelstraat inrijden. Ook de parkeergarages aan de kant van de oneven huisnummers zijn terug toegankelijk. Verkeer van de Kioskplaats in de richting van de Antwerpsesteenweg is niet mogelijk. En tot slot wordt de rijrichting in de Lambrechtsstraat terug hersteld zoals voor de werken. Er is een omleiding voorzien.