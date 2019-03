Vier zwartwerkers en vijf illegalen opgepakt bij controleacties Sander Bral

20 maart 2019

De politiewijkwerking van regio Zuid controleerde zaterdag verschillende vzw’s en cafés op hun grondgebied in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel. Samen met de arbeidsinspectie werd in elf horecazaken onder meer gecontroleerd op zwartwerk. De bezoekers van de vzw’s werden gecontroleerd op drugsbezit. In drie van de elf zaken werden in totaal vier zwartwerkers aangetroffen, de overige zaken waren met alles in orde. In de vzw’s werden in totaal vijf illegale personen aangetroffen, zes personen waren in het bezit van gebruikershoeveelheden softdrugs. Eén gecontroleerde man stond geseind.

Zondagnamiddag hield het wijkteam van Hoboken opnieuw een controleactie op de Lageweg, de Schroeilaan en de Jozef Leemanslaan. Er werden personen en voertuigen gecontroleerd, met bijzondere aandacht voor rondtrekkende daderbendes en mogelijke inbrekers. In totaal werden veertien voertuigen en 29 personen gecontroleerd. Eén bestuurder reed met een voorlopig rijbewijs, maar zonder begeleider. Bij twee bestuurders werd een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen. Er werd ook informatie vergaard die gebruikt kan worden bij verder onderzoek.