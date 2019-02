VIDEO. Buitenafdeling Brico zwaar beschadigd na hevige brand Toon Verheijen

06 februari 2019

19u57 0 Hoboken De buitenafdeling van doe-het-zelfzaak Brico aan de Sint-Bernardsesteenweg is woensdagavond zwaar beschadigd geraakt na een brand. Er vielen geen gewonden. De oorzaak wordt nog onderzocht.

De hulpdiensten werden woensdagavond rond 19.30 uur verwittigd van een zware rookontwikkeling en brand in de doe-het-zelfzaak. De winkel was toen nog maar net gesloten.



De brand woedde vooral in de buitenafdeling van de Brico. “De brand was uitgebroken op de buitenafdeling van de winkel waar de bouwmaterialen liggen", zegt Kristof Geens, woordvoerder van de Brandweer Zone Antwerpen. “We waren vrij snel en massaal ter plaatse. Daardoor hebben we kunnen voorkomen dat de vlammen zijn overgeslagen op de winkel zelf.” Er zou slechts sprake zijn van wat rookschade. Of de winkel open kan gaan morgen, is aan de mensen van Brico zelf om te bepalen.

De brandweer had het vuur snel onder controle dankzij de hulp van zone Rivierenland die met watertankwagens hulp kwamen bieden. Tijdens de bluswerken moesten buurtbewoners ramen en deuren gesloten houden. Ook bij het nablussen werd gevraagd dat te doen omdat de rook toch een hele tijd bleef hangen. De Sint-Bernardsesteenweg en het kruispunt Zwaantjes waren een hele tijd afgesloten voor het verkeer.