Verkeerssituatie aan 'den Halt' wordt veiliger voor fietsers 07 juni 2018

Hoboken Het fietspad ter hoogte van de spoorovergang Hoboken-Hemiskem, aan 'den Halt', wordt nog voor het bouwverlof 'ontdubbeld'. Dat moet de veiligheid voor fietsers aanzienlijk verhogen.

Momenteel moeten fietsers die Hemiksem binnenrijden vanuit Hoboken vlak na de spooroverweg aan 'den Halt' de rijbaan oversteken. Dat is allesbehalve een verkeersveilige situatie en dus wil de gemeente het fietspad laten 'ontdubbelen'. Dat betekent dat het pad aan beide kanten zou doorlopen richting Hoboken tot het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg met de Verenigde Natieslaan.





De werken kaderen in de aanleg van de zogenaamde Sint-Bernardusroute, waarbij een fietsroute van 9,5 kilometer lang wordt aangelegd tussen Wilrijk en Hemiksem. Daarbij wordt onder meer een nieuw fietspad voorzien langs spoorlijn 52 tussen Hemiksem en Hoboken.





"Het fietstraject langs spoorlijn 52 is het moeilijkste stuk van de route dat moet worden aangelegd", zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). "De bouwvergunning is afgeleverd, maar de onteigeningsprocedures slepen al een tijdje aan. Daarom vroegen we aan de stad Antwerpen - dat de werken coördineert - om de fase van de ontdubbeling al sneller te laten uitvoeren. Daarop kwam een positief antwoord en doordat er ook snel een aannemer gevonden werd, worden de werken op grondgebied Hoboken nog voor het bouwverlof uitgevoerd. Na het bouwverlof wordt dan gewerkt aan de andere zijde aan de oversteekplaats in Hemiksem." (BCOR)