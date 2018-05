Veilinghuizen bestolen 28 mei 2018

Er is ingebroken in een veilinghuis in Hoboken. De daders verschaften zich toegang tot het gebouw door de voordeur te forceren. Ze gingen aan de haal met smartphones, computers en toebehoren. Een door de inbrekers achtergelaten kleine koevoet werd in beslag genomen voor sporenonderzoek. Naar de daders wordt nog gezocht.





Vrijdagmiddag werd ook ingebroken in een veilinghuis in Berchem Daar werden er dan weer juwelen gestolen uit een vitrinekast. Hier brak de dader het slot af van de kast en kon zo aan de buit geraken. Het gerechtelijk lab ging ter plaatse voor sporenopname. (PLA)