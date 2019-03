Twee veelplegers verdacht van inbraken in auto’s Sander Bral

08 maart 2019

In de Emiel Vloorstraat in Hoboken verwittigde een bezorgde burger donderdagmiddag de politie omdat twee verdachte personen aan verschillende geparkeerde wagens aan het prutsen waren. Er kwam een interventiepatrouille van de politie ter plaatse die de twee verdachten, een 38-jarige man en een 42-jarige vrouw, herkenden als veelplegers. Ze bleken in het bezit een hoeveelheid xtc-pillen. Verder in de straat bleek een geparkeerde auto doorzocht te zijn. De vrouw bekende de auto te hebben doorzocht, maar naar eigen zeggen niet om te stelen. De verdachte vrouw bleek ook in het bezit van twee schroevendraaiers. Ze werd gearresteerd voor verder onderzoek.