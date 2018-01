Twee auto's in brand gestoken 26 januari 2018

02u41 0

In Hoboken zijn gisterenavond twee wagens uitgebrand. De brandweer kwam ter plaatse aan de Herenpolderbrug maar kon de brand enkel nog blussen, de twee wagens brandden volledig uit. Er vielen geen slachtoffers. Of dit opnieuw gerelateerd zou zijn aan het drugsmilieu is onduidelijk, maar dat de brand op een afgelegen terrein, aan enkele treinsporen werd aangestoken lijkt wel zeker. "De twee wagens stonden niet naast elkaar en gezien de locatie houden we wel rekening met kwaad opzet", zegt woodvoerder voor de politie, Wouter Bruyns. Wie de eigenaars zijn van de uitgebrande wrakken, was gisterenavond nog niet duidelijk. Een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. (NBA)