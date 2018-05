Trio bedreigt fietser 14 mei 2018

02u33 0

Een man van 58 jaar reed gisterenmiddag over de Verenigde Natieslaan met zijn koersfiets. Hij kwam achter drie jongeren terecht en wilde hen inhalen. Het kwam tot een discussie. Het drietal eiste de gsm van de vijftiger. Omdat de man zich niet gaf, namen ze zijn drankfles mee. De zoon van het slachtoffer was in de buurt en verwittigde de politie. De daders werden gecontroleerd en gaven de feiten toe. Ze hadden ook cannabis bij. De verdachten, twee van 17 jaar en één van 27 jaar, werden meegenomen naar het cellencomplex. (NBA)