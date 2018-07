Tramlijnen 2 en 4 ingekort door heraanleg Kioskplaats 19 juli 2018

02u29 0

Tramlijnen 2 en 4 zullen vanaf 6 augustus ingekort worden, door de heraanleg van de Kioskplaats in Hoboken. Haltes 'Kioskplaats' en 'Lelieplaats' zijn niet langer bereikbaar voor de trams. Tram 4 rijdt tot aan de tijdelijke halte 'Kioskplaats d'Ursel' in de d'Urselstraat. Tussen haltes 'Steynstraat' en 'Kioskplaats d'Ursel' moet de tram een achterwaartse keerbeweging maken, waarbij uit veiligheidsoverwegingen geen reizigers op de tram mogen zitten. Hierdoor moeten alle reizigers uitstappen aan halte 'Steynstraat'. Opstappen kan wel al in de d'Urselstraat. Door plaatsgebrek aan het tijdelijke eindpunt van de trams in de d'Urselstraat wordt tram 2 ingekort tot aan halte 'Zwaantjes'. De tram zal een kleine keerlus maken via de Voetbalstraat en de Sint-Bernardesteenweg. Zowel halte 'Zwaantjes' op de Sint-Bernardsesteenweg als die op de De Bruynlaan worden bediend. (NBA)