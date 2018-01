Tienermeisje sticht brand bij oma 02u58 0

Een 14-jarig meisje is zaterdag opgepakt omdat zij brand had gesticht bij haar oma in de Lage Weg. Het meisje woont bij haar oma maar had ruzie gekregen. Rond het middaguur brak plots brand uit in de kleine rijwoning. De brandweer kon beletten dat het vuur zich verspreidde in de hele woning. Alleen de slaapkamer brandde uit. Er raakte niemand gewond. De politie kwam ter plaatse en nam het meisje mee voor ondervraging. (PLA)