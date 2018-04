Tachtig fietsstallingen extra voor district 07 april 2018

02u30 0 Hoboken Het district Hoboken gaat deze lente tachtig nieuwe fietsstallingen plaatsen op veertien locaties. Die liggen vooral in zones waar er duidelijke tekorten waren, zoals in de wijk Moretusburg of aan haltes van bus en tram. Prijskaartje: 25.000 euro.

Het district koos deze plekken uit: Cockerillplaats, Moskee Moretusburg, Grammestraat, Grotebaan, Harold Rosherstraat (speelplein), Hollebeekstraat, Kaarderstraat, Leo Bosschartlaan, Lumbeekstraat (naast hondenwei), Haspengouwstraat, Van De Perrelei, Golfstraat, Rode Kruislaan en Wolplein.





In het najaar volgt een nieuwe investering in fietsstallingen. "Als we willen dat meer mensen voor de fiets kiezen, moeten we ervoor zorgen dat je op straat voldoende plaats vrijhoudt om die fiets veilig te stallen." (PHT)