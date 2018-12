Straten afgesloten door wateroverlast in Hoboken en op het Kiel Sander Bral

09 december 2018

11u54 0 Hoboken Door de aanhoudende regen van zaterdag en zondagochtend heeft de politie enkele straten moeten afsluiten in Antwerpen-Zuid. De Naftaweg, de Schroeiweg, de Herenpolderbrug, de Emiel Vloorstraat en de Berkenrodelei zijn tijdelijk niet bereikbaar.

De lokale politie van Antwerpen verspreidde zondagochtend via sociale media dat de Naftaweg, de Schroeiweg, de Herenpolderbrug, de Emiel Vloorstraat en de Berkenrodelei op het Kiel en in Hoboken zijn afgesloten wegens wateroverlast. De afvoerputjes in de straten kunnen het overtollige regenwater niet meer slikken. Watermaatschappij Water-link is ter plaatse om het probleem op te lossen.