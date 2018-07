Straatvegers blussen brandje in kurkdroge Hobokense Polder 26 juli 2018

Een brand in het natuurgebied de Hobokense polder aan de Schroeilaan is dinsdagavond in de kiem gesmoord dankzij twee medewerkers van de dienst Stadsreiniging. De organisatie Natuurpunt zette de twee mannen in de bloemetjes op het Facebook-pagina. Zij kregen alleen maar lof toegezwaaid.





De brand begon rond 21 uur aan de hoofdingang van het natuurdomein. Of het om zelfontbranding gaat dan wel om iets anders, weet Natuurpunt Hobokense Polder naar eigen zeggen niet.





Natuurpunt Hobokense Polder: "Geluk bij een ongeluk, reed net een wagen van de reinigingsdienst voorbij en deze dappere mensen zijn direct het bos ingereden met hun veegmachine. Zij hebben een waterlans bij en zijn begonnen met blussen. Dat maakte dat de brand al onder controle was, nog voordat de brandweer arriveerde. Gezien de aanhoudende droogte is dankzij de snelle interventie veel erger voorkomen." (PLA)