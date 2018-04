Smelterinstallatie Umicore in brand 27 april 2018

Teams van Brandweer Zone Antwerpen moesten in de nacht van woensdag op donderdag de bedrijfsbrandweer van metaalverwerkingsbedrijf Umicore bijstaan voor een brand. "Er liep iets mis bij de productie en de bedrijfsbrandweer riep ons op met de vraag om hen bij te staan", weet Jasmien O van de Antwerpse brandweer. "Er waren verschillende beperkte brandhaarden die geblust moesten worden. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot de betrokken installatie zelf." Het ging om een installatie in de smelter van het bedrijf waar materialen worden ingebracht om gerecycleerd te worden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgelopen. Tijdens het incident werd het aanwezige personeel eventjes intern geëvacueerd. (BSB)