Slagboom houdt bewoners weg van Delhaizeparking 23 maart 2018

03u04 0 Hoboken Supermarkt Delhaize gaat tegen de zomervakantie zijn parking aan de Heidestraat in Hoboken afsluiten met slagbomen. De omwonenden kunnen er dan niet meer hun auto kwijt. Edith Lampo, lokaal lijsttrekker voor Open Vld, dringt aan op een werkbare oplossing voor Delhaize én de buurt.

Het centrum van Hoboken heeft een hoge parkeerdruk. Voor een stuk wordt dat gecompenseerd door de Delhaize-parking die dag en nacht open is. "Alleen hebben we nu al enkele jaren een probleem", zegt Roel Dekelver, woordvoerder van de supermarktgroep. "Naast omwonenden parkeren ook klanten van andere winkels bij ons. Dat schrikt onze klanten dan weer af. Zeker de oudere, die niet graag op de bovenste verdieping van de parking staan. En dus komen er slagbomen. De parking 's nachts (20 tot 8 uur) openlaten, is geen oplossing. Dan heb je bij de opening van de winkel om 8 uur 's ochtends geen garantie dat er plaats genoeg is."





Toegangsbadges

Edith Lampo begrijpt voor een stuk de beslissing van Delhaize. "Maar het is vreselijk om als bewoner je auto niet te kunnen parkeren na een zware werkdag. Met overleg tussen het district en de supermarkt kunnen we eruit geraken. Waarom hanteren we geen systeem met toegangsbadges voor bewoners?"





Dekelver: "We willen graag overleggen. Een mogelijk systeem is dat van onze vestiging op de Plantin en Moretuslei. Daar is in samenspraak met de stad een buurtparking van gemaakt." Je betaalt er per maand 32,66 euro voor een abonnement. (PHT)