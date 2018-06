School krijgt ongewenst bezoek 22 juni 2018

Een basisschool in de Montessoristraat in Hoboken kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag dieven over de vloer. De conciërge kreeg 's avonds verschillende meldingen dat het alarm was afgegaan, maar kon aanvankelijk niets verdachts vaststellen. De volgende ochtend merkte ze toch dat verschillende deuren geforceerd of opengebroken waren. De inbrekers konden wel geen buit maken. Vermoedelijk zetten ze het op een lopen toen ze het alarm hoorden afgaan. Het labo kwam ter plaatse en de politie is een onderzoek gestart. (BSB)