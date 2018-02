Scheldevrijstraat krijgt opknapbeurt 16 februari 2018

02u33 0

De Scheldevrijstraat in Hoboken krijgt een opknapbeurt. Er komt een nieuwe riolering en de straat zelf wordt ook vernieuwd. Daarvoor moeten de bestaande platanen wel wijken omdat ze een gevaar vormen voor de veiligheid. Als voorbereiding op de start van de werken komende maandag, werden de bomen al afgetopt en is het voetpad voorlopig geëffend. De werken gebeuren in samenspraak met de buurtbewoners. Zij stelden voor om de straat te versmallen, parkeren parallel met de straat in te voeren, aantrekkelijkere pleintjes en nieuwe verlichting te installeren. De ontwerpers gingen aan de slag met deze opmerkingen. Het hele project was er wel een van lange adem. Tijdens proefboringen werden oude zinkassen aangetroffen. Dat is een gesteente dat vroeger wel vaker gebruikt werd als fundering maar dat vandaag als vervuilend wordt bestempeld. Bij het wegnemen wordt het nat gesproeid zodat het stof niet kan verspreiden. Al het gesteente wordt daarna afgedekt afgevoerd en laat geen vervuiling achter. In een latere fase wordt de straat opnieuw voorzien van het nodige groen. De buurtbewoners mochten die invulling zelf kiezen. Zij kozen de bomen, struiken en planten die nodig zijn om de straat opnieuw gezellig in te richten. De werken gebeuren in drie fases en zullen tot december van dit jaar duren. (ADA)