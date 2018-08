Reusachtig hoogspanningsstation klaar om Hoboken te verlaten 17 augustus 2018

02u26 0 Hoboken Het offshore hoogspanningsstation dat gebouwd is op het terrein van ENGIE Fabricom in Hoboken is klaar om uit te varen naar het windpark Norther, 23 kilometer voor de kust van Zeebrugge. Dankzij het station zullen 400.000 gezinnen voorzien worden van groene stroom.

Het 22ste offshore hoogspanningsstation van Norther is klaar om richting Noordzee te vertrekken. Op de site van ENGIE Fabricom in Hoboken is er zo'n anderhalf jaar gewerkt aan de reusachtige machine. Het station vormt de schakel tussen de individuele windturbines op zee. Het hoogspanningsstation zet de geproduceerde energie van 33kV om naar een spanning van 220kV en transporteert ze via een exportkabel naar het transmissienetwerk op land.





Het hoofdspanningsstation in 32 meter lang, 21 meter hoog en weegt 1.300 ton. Het windmolenpark is gebouwd op 23 kilometer van de kust van Zeebrugge. Op jaarbasis zal het windpark 1,4 miljard kWh hernieuwbare energie produceren.





Normaal zou het station vandaag richting kust vertrekken maar de weersomstandigheden op zee laten het momenteel niet toe om te vertrekken. Waarschijnlijk zal het station zondag afvaren. Rond september 2019 zal de machine operationeel zijn. (ADA)