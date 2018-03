PVDA 'viert' tien jaar leegstand met taart 05 maart 2018

02u33 0 Hoboken Een masterplan voor renovaties in de sociale huisvesting: dat eist PVDA van schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA). De partij 'vierde' tien jaar leegstand van twee blokken met 36 flats in de Rector Vermeylenlaan met taart. "Die blokken vervangen we door nieuwbouw", reageert Duchateau. "Het geld is er, maar een juridische procedure heeft de bouwvergunning opgeschort."

Volgens Woonhaven stonden in 2016 ruim tweeduizend van de 17.865 huurwoningen leeg. Dat is één woning op negen. "Terwijl er al 19.000 wachtenden zijn voor een sociale woning", stelt gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA) vast. "Er moet geen tandje, maar een heel gebit worden bijgestoken in de renovaties. Fons Duchateau zegt dat de stad daar zwaar op inzet. Maar met 300.000 euro investeringsmiddelen vanuit de stadskas, minder dan een duizendste van het totale budget, is het engagement klein."





Duchateaus woordvoerder Michaël Lescroart wijst erop dat de voorbije vijf jaar 1.400 woningen gebouwd of gerenoveerd zijn. "En er lopen momenteel 21 werven voor nog eens 1.500 woningen. Die 300.000 euro? Kijk, het is Vlaanderen dat zorgt voor sociale huisvesting." (PHT)