Provincie geeft groen licht bouw Zwaantjes

De provincie heeft groen licht gegeven voor de bouw van een zestien verdiepingen hoge nieuwbouw aan de Zwaantjes in Hoboken. Buurtbewoners konden zich niet vinden in die bouwplannen en richtten de actiegroep Z.Waanzin op. Ze tekenden bezwaar aan bij de provincie maar die heeft het beroep ongegrond verklaard. De buurt beraadt zich nu of ze naar de Raad van Vergunningsbetwistingen stappen. Op dit moment wordt al volop gewerkt aan het project. Er komt een kinderopvang en later komen daar onder andere nog een uitbreiding van een school, een woonzorgcentrum en assistentiewoningen, een dienstencentrum, een sporthal en ruimtes voor winkels bij. (ADA)