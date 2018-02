Overval op slagerij 28 februari 2018

Een slagerij op de Antwerpsesteenweg in Hoboken werd maandagnamiddag het slachtoffer van een overval. Twee mannen bedreigden het personeel achter de toog met een pistool in de hand en eisten geld. De slager maakte duidelijk dat ze niet zouden toegeven. Hierop vertrokken de twee daders zonder buit. De politie zocht nog naar de daders in de omgeving, maar dat was negatief. De politie zal de verdachten proberen identificeren aan de hand van camerabeelden. (BSB)