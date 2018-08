Oranje rook boven Umicore 20 augustus 2018

Mogelijks zien bewoners van Moretusburg vandaag, maandag 20 augustus, oranje rook drijven. Niets om bezorgd over te zijn: het gaat om een test van recyclagefabriek Umicore.





Gedurende ongeveer 10 minuten wordt de hoogoven in de fabriek getest met oranje gekleurde rook. Met deze test kunnen de luchtstromen in de gaskoeler worden gemeten.Deze rook is volledig onschadelijk. De brandweer is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Indien buurtbewoners toch vragen hebben: Umicore is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800/93739. (BJS)